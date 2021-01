Il sindaco di Guidizzolo risponde alla minoranza: “Lavori per la sicurezza del paese”

GUIDIZZOLO – “I lavori che stiamo realizzando sono per la sicurezza di tutti i nostri cittadini»: questa la replica del sindaco Stefano Meneghelli nei confronti della minoranza di Guidizzolo Domani. Il gruppo di opposizione infatti metteva sotto accusa il primo cittadino spiegando che i 350mila euro ricevuti come contributo dalla Regione Lombardia avrebbero potuto essere spesi per altri interventi, come ad esempio la sistemazione di via Vittorio Veneto per la quale, però, Meneghelli spiega che servirebbero risorse ben maggiori.

«Questa amministrazione ha deciso di investire una parte del contributo regionale per la sicurezza e l’incolumità dei suoi cittadini sistemando una via importante del centro storico. E i lavori vanno giudicati una volta terminato il cantiere. Sono stati realizzati i marciapiedi dove non c’erano, per mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni; verranno rifatti invece dove sono impraticabili nella prima parte di via 4 Novembre provenendo da via Vittorio Veneto.

«Inoltre – prosegue Meneghelli – sono state abbattute le barriere architettoniche e regolamentato quello che fino ad oggi era un parcheggio selvaggio. Verranno installati panchine e cestini e si procederà con la sistemazione dell’illuminazione pubblica. Abbiamo valutato diversi interventi per riqualificare il centro storico e avevamo preso in considerazione piazza Pezzati, via Rizzini, via Chiassi. Conosciamo bene – sottolinea il sindaco – la situazione di via Vittorio Veneto: ma anche se sono molti, i soldi che ci sono arrivati come contributo regionale non sarebbero bastati per rifare nemmeno metà della strada in questione. Con una parte di questo contributo abbiamo anche già asfaltato via Circonvallazione e, quando le temperature lo permetteranno, si asfalterà anche via Sayore a Birbesi ed altre vie limitrofe a via IV Novembre”.