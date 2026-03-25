Regione Lombardia apre le domande per Dote scuola e borse di studio

Regione Lombardia ha aperto le domande per la Dote Scuola – componente Materiale Didattico per l’anno scolastico 2026/2027 e per le Borse di Studio statali per l’anno 2025/2026, destinate a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi professionali, con ISEE fino a 15.748,78 euro. La Dote Scuola può essere utilizzata per acquistare libri, dizionari, strumenti tecnologici (pc, tablet, stampanti, software), materiali didattici per disegno, musica o laboratori, e biglietti per musei e teatri; non sono inclusi materiali di consumo come penne, quaderni, zaini o astucci. Le domande vanno presentate online entro le ore 12 del 7 maggio 2026 tramite SPID, CNS, CRS o CIE. Una volta approvate, il contributo sarà caricato sulla tessera CRS o CNS dei beneficiari, utilizzabile nei negozi accreditati. Le Borse di Studio statali saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per informazioni e assistenza tecnica sono disponibili email e numeri verdi dedicati.