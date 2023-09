Riccardo Braglia si è svegliato ed è cosciente

MANTOVA A distanza di circa due mesi e mezzo dal devastante rogo della propria abitazione, migliorano le condizioni di Riccardo Braglia. L’ultimo aggiornamento medico, da parte dell’equipe del reparto “Grandi ustionati” dell’ospedale Niguarda di Milano, dove Braglia è ricoverato, certifica infatti una sua lenta ma significativa ripresa; il noto storico e critico dell’arte virgiliano, riferiscono gli amici più stretti in costante contatto con la sorella, si è infatti risvegliato un paio di giorni fa dal coma farmacologico cui era stato indotto, respira in maniera autonoma, è vigile e riconosce le persone.

Medici ottimisti quindi, ma sempre con la dovuta dose di cautela come da prassi in questi casi, dopo che per tutto luglio e agosto il 66enne era rimasto intubato, a fronte delle gravissime ustioni riportate nell’incendio sul 40% del corpo. Una notizia attesa a lungo dai tanti amici e conoscenti del critico d’arte che in questi mesi non hanno mancato di fargli sentire la loro costante vicinanza. Era la notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi quando un terribile incendio, innescatosi poco dopo la mezzanotte, devastò l’appartamento di Braglia all’angolo tra via Fernelli e via Arrivabene. I vigili del fuoco, accorsi in pochi istanti, ci avevano messo ben oltre cinque ore per domare le fiamme partite, come poi appurato dalle successive indagini, per cause accidentali dalla cucina dell’abitazione.