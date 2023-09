Atletica – Libertas, Salvatore Savaia sfiora il successo nei 2000 siepi

Clusone (Bg) Libertas Mantova sul podio ai Regionali Allievi individuali e di staffetta in corso a Clusone, in provincia di Bergamo. Sfugge di poco la vittoria nei m 2000 siepi a Salvatore Savaia, che chiude secondo con il personale di 6’21’’83. Nell’atterraggio nell’acqua dell’ultima riviera viene superato e quei pochi metri gli costano la vittoria. Nella stessa gara Vittorio Fedeli fa segnare il tempo di 7’17’’87. Buon podio anche per Luca Rondini nel giavellotto: sesto con m 42.74. Nei 1500 Morad Allali è decimo: risente un po’ delle vacanze e ferma il cronometro a 4’28’’81. La prossima settimana partono i corsi della Libertas del nuovo anno.