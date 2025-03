Rifiuti in libertà a Palazzo del Mago: domani si pulisce

MANTOVA – «Bene l’intervento, ma la prossima volta dobbiamo essere più veloci». Lo afferma l’assessore all’ambiente Andrea Murari annunciando via social la rimozione dei rifiuti abbandonati in Palazzo del Mago. «Ieri il consigliere di Forza Italia Pier Luigi Baschieri, che ringrazio, mi ha segnalato che sono ancora presenti numerosi rifiuti all’interno del palazzo, nonostante ci fossimo impegnati a rimuoverli, durante il giro di quartiere. Ho subito attivato Aster, che mi ha confermato che per la giornata di venerdì (domani, ndr) è stato organizzato un intervento di rimozione degli ingombranti negli spazi comuni del palazzo e in piazza San Leonardo 1. La parte coinvolta dall’abbandono di mobili e vestiti è quella del cortile interno destinata ai cassonetti della differenziata. Per l’intervento a carico di Aster verranno impiegate maestranze esterne di una impresa di facchinaggio e i rifiuti saranno correttamente conferiti in discarica da Ambiente che svolge il servizio a titolo gratuito», conclude.