Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana batte l’Atletico Bibbiano (1-2) e va agli ottavi di Coppa

BIBBIANO (Re) Il Viadana si “vendica”, sportivamente parlando, dell’Atletico Bibbiano Canossa, che l’aveva sconfitto in campionato, e conquista il passaggio del turno agli ottavi. Il 21 dicembre sfiderà il Polinago, dominatore del girone D. Una gara che i canarini conducono, togliendosi anche la soddisfazione di mandare in campo da titolari i giovanissimi Vaccaro (classe 2009) e Rovina (2008). Vantaggio al 28’ ad opera di Denti. Nella ripresa subentra Contu e, implacabile, il bomber firma lo 0-2 nei minuti finali. Artoni riapre subito i giochi, ma il risultato non cambia più.