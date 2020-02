Sabato al Cristallo convegno sulla prescrizione

BORGO VIRGILIO Non essere imputati a vita, è il tema del convegno che avverrà sabato a Borgo Virgilio. L’incontro politico sarà nella sala Mantegna dell’hotel Cristallo di via Cisa.

Il concetto focale sarà sulla realtà delle persone nei cui confronti si svolge un processo penale. Il coordinamento provinciale di Mantova ha organizzato un meeting in cui sarà sottolineato quanto un paese civile non abolisca la prescrizione, ma la lentezza dei processi.

L’incontro chiarificherà il linguaggio giuridico, l’estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge, la prescrizione della pena, quella che estingue il diritto di punire e che può verificarsi prima che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna ed in fine il cadere in prescrizione, a proposito, oltre che di diritti o di reati, di impegni o rapporti soprattutto sociali e affettivi che decadono o si annullano.

L’incontro coinvolgerà non solo relatori pluri qualificati del foro come la avvocatessa e parlamentare Anna Lisa Baroni, giacché anche coordinatrice di Forza Italia Mantova, ma anche due politici della commissione di giustizia.

La parlamentare sarà affiancata sia dal deputato Enrico Costa, quanto dal senatore Giacomo Caliendo ed in fine dal senatore Giancarlo Serafini.

Valentina Li Puma