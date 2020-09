Libri e stampe antiche, collezionisti a nozze

MANTOVA – Mantova Entrare all’interno del chiostro del Museo Diocesano durante le giornate di sabato 26 e domenica 27 è equivalso ad immergersi in un mondo meraviglioso fatto di libri, mappe e stampe antiche. L’edizione primaverile della mostra mercato dedicata alla bibliofilia e alla cartografia antica è stata infatti rimandata al finesettimana appena trascorso.

In un’era dove il digitale la fa da padrone e dove l’e-book spopola, poter toccare con mano volumi del 1200, visionare carte geografiche risalenti a periodi remotissimi o, ancora, poter saggiare gusti e mode d’antan, è stata un’esperienza unica.

Il primo libro nel quale ci si imabtte è datato 1715: l’autore è Giovan Battista Fagiuoli, drammaturgo toscano. Si tratta di un libercolo di non tante pagine ma che deve il suo valore al fatto di non essere stato recensito dalla Treccani allorché questa riportò la voce del suo autore nella sua enciclopedia. Subito dopo l’attenzione viene attirata da una contrattazione tra un cliente e un espositore. L’oggetto del contendere è un manoscritto risalente al 1494, che è stato vergato di proprio pugno dal suo autore, uno scrittore di Camerino. Valore: più di 2mila e 500 euro. È sorprendente constatare quanti estimatori non battano ciglio nell’udire cifre che non sembrano appartenere ad un oggetto così semplice come un libro. In realtà, qui abbiamo a che fare con opere d’arte create con maestria e artigianalità che le rendono pezzi unici.

Vi sono cartine geografiche che riportano territori oramai profondamente mutati; mappe navali che mostrano nomi di mari ormai sconosciuti; persino menù di osterie indicanti prezzi in centesimi di lire, maggiorati solo nel caso della “consegna a domicilio”. E ancora, fumetti finemente disegnati; quotidiani illustrati non più esistenti; cartoline dalle fogge e dai soggetti più diversi; breviari canori e salteri; e tantissime foto che richiamano un mondo lontanissimo che il digitale non avrà mai la forza di riprodurre con l’intensità e la magia della carta stampata.