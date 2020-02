Calcio Promozione – Marcolini: “Asola, occhio al Lograto”

ASOLA «Alla vigilia, per la gara col Desenzano, avrei sottoscritto un pareggio, alla fine dell’incontro mi è rimasto l’amaro in bocca perché l’arbitro ha assegnato un rigore agli ospiti al 97’ che le stesse immagini dicono non esserci»: così il direttore sportivo dell’Asola, Pierluigi Marcolini.

Che continua: «Rimane il fatto che soprattutto ultimamente continuiamo ad incassare gol: ben nove nelle sei giornate del girone di ritorno. Tradizionalmente l’Asola è da anni squadra che fa un po’ fatica ad andare gol ma in difesa sa il fatto suo, incassando poche reti. Il calcio è anche questo. Archiviamo il Desenzano, col quale abbiamo pur sempre pareggiato, e pensiamo alla prossima gara, ancora in casa, ospite il Lograto. Il quale, domenica scorsa, ha battuto in casa 6-0 il Borgosatollo, mettendo a segno tre reti nel primo quarto d’ora».

«La formazione bresciana – conclude il dirigente asolano – nelle ultime quattro gare ha messo assieme la bellezza di dieci punti e noi sei, in seguito ai quali adesso occupa, con il Casalromano, la prima griglia play out con due punti in meno di noi. Se con il Desenzano avrei sottoscritto un pareggio, col Lograto no. Si tratta di uno scontro diretto. Il risultato, soprattutto se negativo, potrebbe avere un effetto psicologico deleterio sulla squadra perdente».

Mister Tavelli recupera Sandrini e Ottoni, assenti domenica. In forse Buoli e Arcari (influenza). Nel Lograto gioca l’attaccante Viscardi, ex asolano, che nel ritorno ha segnato 9 reti.