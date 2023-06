Salute e prevenzione: a Mantova Cerba HealthCare è sinonimo di eccellenza per le analisi di laboratorio

MANTOVA Focus sul paziente, efficacia, organizzazione e attenzione a ogni aspetto del servizio, in particolare la rapidità nelle risposte e la capacità di consigliare e orientare. Quando si parla di analisi di laboratorio tutto questo è fondamentale per garantire alle persone la possibilità di curare il bene più prezioso, la salute. Nel territorio mantovano l’eccellenza ha un nome: Cerba HealthCare. Il più grande gruppo italiano delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale conta a Mantova e provincia sei punti prelievo (Castellucchio, Curtatone, Poggio Rusco, San Giorgio Bigarello, Viadana e Mantova – via Altobelli 3) che hanno recentemente ampliato gli orari (tutti i giorni da lunedì al sabato) al fine di assicurare ai cittadini un servizio sempre più comodo ed efficace.

«Siamo senz’altro una delle realtà riferimento in questo settore – spiega Ugo Zanardini, Area Manager Lombardia di Cerba HealthCare –. A livello nazionale, Cerba è in 16 regioni e ha più di 2.000 addetti, oltre 400 tra centri medici e prelievo, 23 laboratori e 25 milioni di esami eseguiti ogni anno per 6 milioni di pazienti. Sul territorio mantovano, con i nostri centri prelievo, portiamo la possibilità di eseguire più di 1.200 tipologie di test eseguiti da personale qualificato con strumentazioni e metodologie di ultima generazione; aspetto importante, questo, perché spesso, quando ci si deve sottoporre alle analisi del sangue o di altro tipo, si pensa che un laboratorio valga l’altro, ma non è così. A fare la differenza sono le competenze e le tecnologie. Senza dimenticare aspetti come la rapidità della refertazione e la possibilità, che da noi c’è sempre quando si ritirano i risultati di persona, di poter parlare con un esperto per consigli e orientamento. Il fattore umano è imprescindibile quando si parla di diagnosi e prevenzione». Tutto questo vale non solo per gli esami del sangue, ma anche per tamponi, pap-test e prelievi a domicilio, che completano l’offerta di Cerba sul territorio.

L’innovazione passa anche da alcune formule studiate per rendere sempre più semplice e conveniente prendersi cura della propria salute. Per esempio Cerba offre utilissimi pacchetti check-up, pensati “ad hoc” per le più diverse esigenze: dai profili di controllo uomo e donna, sia under che over 40 anni, a pacchetti specifici per il sistema cardiovascolare, la tiroide e tanto altro, fino al test di ultima generazione ALEX2 che permette di testare 300 diverse allergie con un solo prelievo di sangue. «Ogni pacchetto – sottolinea Ugo Zanardini – mantiene tariffe competitive.

Nei centri prelievo Cerba HealthCare accreditati con il Sistema Sanitario Regionale è possibile effettuare gli esami di laboratorio con prescrizione medica oppure, se desiderato, anche privatamente. «In questo ultimo caso – ricorda Zanardini – è possibile risparmiare con Cerba Card, la tessera digitale che permette di accedere a vantaggi e sconti: costa solo 10 euro, ha validità di tre anni e rende davvero conveniente accedere ai nostri servizi (-20% sul listino)».

Un presidio di salute per i cittadini che ha alle spalle tutta la solidità del gruppo Cerba HealthCare: “abbastanza grandi per seguirti in tutto, abbastanza piccoli per sapere chi sei”.