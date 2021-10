“End Polio now” e la Torre dell’Orologio si illumina

MANTOVA Manca davvero poco all’eradicazione della poliomelite nel mondo. Un ultimo sforzo e poi questo male sarà la seconda malattia virale debellata nella storia dell’umanità. La lotta alla polio è la sfida internazionale del Rotary che ogni anno promuove in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Polio, quest’anno prevista per il 24 ottobre. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sarà proiettata la scritta “End Polio Now” su un monumento in ogni città del mondo: anche Mantova partecipa a questa importante iniziativa, con l’illuminazione della Torre dell’Orologio in piazza Erbe,