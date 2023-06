Pallavolo – Giulia Melli torna in A1: ha rinnovato con Roma

Roma La mantovana Giulia Melli torna a giocare nel massimo campionato di pallavolo femminile con la maglia della Roma Volley Club. La 25enne schiacciatrice di Curtatone, specialista in promozioni, ha infatti accettato la conferma del team capitolino in Serie A1 per dare continuità a una stagione che l’ha vista grande protagonista sia nella vittoria della Coppa Italia di Serie A2 che, appunto, nella promozione in A1 della squadra romana. Giulia ha chiuso la stagione con il ragguardevole score di 261 punti in attacco e 44 muri punto.

«Sono molto felice di vestire ancora la maglia di Roma – ha dichiarato la campionessa mantovana – e ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia. La conferma nel team mi entusiasma perché mi dà un grande stimolo affrontare un campionato così impegnativo come l’A1 qui nella Capitale. Dovremo impegnarci e crescere ancora, il livello si alza notevolmente e solo con il lavoro potremo competere con le migliori squadre italiane». «Non vedo l’ora di ricominciare – ha detto ancora Giulia – ritrovare le mie compagne e conoscere le nuove. Spero che con l’aiuto dello staff, della società e dei nostri meravigliosi tifosi sapremo creare un ambiente coeso e pieno di buona energia, come lo scorso anno, per affrontare questa nuova sfida nel miglior campionato del mondo».