Calcio Serie C – Il Mantova convince a Vicenza: pari in rimonta (1-1) e strappa applausi

Vicenza Partiamo dalla fine: gli applausi dei 30 tifosi virgiliani sono il segno tangibile che questo Mantova inizia a piacere. Per la squadra di Corrent altro pari, contro il Vicenza, dopo quello ottenuto una settimana prima in casa del SudTirol. E quello di ieri vale molto. Per tanti motivi: il Vicenza è una squadra del Girone A, tra l’altro destinata, così dicono, a fare un campionato di vertice. E poi perchè arrivato in rimonta, giocando per lunghi tratti nettamente meglio rispetto ai veneti, comunque privi di alcune pedine importanti. Su tutti Ronaldo, ex di turno.

VICENZA-MANTOVA 1-1

RETI 2’ Greco, 58’ Monachello.

VICENZA (3-5-2) Confente; Pasini, Padella, Cappelletti; Oviszach, Scarsella, Jimenez, Greco, Dalmonte; Giacomelli, Ferrari. Entrati: Grandi, Brzan, Talarico, Corradi, Bellich, Begic, Alessio, Busatto, Djbril, Ierardi, Manfredonia. All.: Baldini.

MANTOVA (4-3-3) Chiorra (46’ Tosi); Pedrini (67’ Pinton), Matteucci (67’ Silvestro), Iotti (67’ Panizzi), Ceresoli; Messori (46’ Paudice), Pierobon (82’ Faina), Gerbaudo; Guccione (67’ Fontana), Monachello (67’ Yeboah), Procaccio (60’ Cozzari). A disp.: Malaguti, Vetere. All.: Corrent.

ARBITRO Gobbo. Guardalinee: Noushewar e Tinazzo.

NOTE Spettatori: 1041 (30 mantovani). Recupero: 2’+ 2’.