Salute nei luoghi di lavoro: protocollo tra Ats e ufficio scolastico di Mantova

MANTOVA – Nei giorni scorsi ATS Val Padana e Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che sancisce l’ingresso dell’UST nella Rete Workplace Health Promotion (WHP) Lombardia, il programma regionale dedicato alla promozione della salute nei luoghi di lavoro. L’accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2029, si inserisce nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 e nel Piano Integrato Locale 2025, e punta a sviluppare politiche e buone pratiche per il benessere dei lavoratori dell’UST, considerato a tutti gli effetti un luogo di lavoro. L’adesione coinvolge 26 dipendenti. Con questo ingresso, la Rete WHP di ATS Val Padana conta 275 sedi aziendali, di cui 117 nel Mantovano e 158 nel Cremonese. Il programma prevede azioni mirate su alimentazione sana, attività fisica, contrasto al tabagismo e al consumo rischioso di alcol, oltre alla prevenzione delle malattie croniche. Soddisfazione è stata espressa dai vertici di ATS e dell’UST, che hanno sottolineato l’importanza di estendere la promozione della salute anche ai lavoratori delle istituzioni pubbliche, rafforzando una collaborazione già attiva nel mondo della scuola.