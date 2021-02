Sberla da 173mila euro: ricorso in Cassazione del Papa’s

MANTOVA – Era finita male in tribunale e male in appello, ma per la società Vintage di Flavio Bonatti potrebbe aprirsi un ulteriore spiraglio in cassazione. Oggetto del contendere è una super-sanzione da 173.290 euro inflittagli dal Comune di Mantova per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tale violazione, secondo il Comune, sarebbe ravvisabile in 193 metri quadrati di area sulla quale insiste la struttura estiva del “Papa’s Cafè” sul lungolago Mincio, nell’area perilacuale del lago di Mezzo.

Dopo una prima sentenza del 2017 nel tribunale di Mantova, che aveva rigettato il ricorso di Bonatti, anche la corte d’appello di Brescia ha respinto gli argomenti addotti dal ricorrente. Il quale adesso cerca ragione in Cassazione. Contro il ricorso di Bonatti il Comune si è già costituito affidando la propria difesa all’avvocatura dell’ente.