BORGO VIRGILIO Tragedia della strada poco dopo le 6 di oggi, mercoledì 29 luglio, sulla Romana tra Pietole e San Biagio. Un 48enne è uscito di strada con la sua auto che si è ribaltata in un fossato. L’abitacolo è rimasto sommerso e quando i soccorritori hanno raggiunto il 48enne per lui purtroppo non c’era più niente da fare.