Ciclismo – Tutti al lavoro sul nuovo calendario

MANTOVA Grazie all’esito più che positivo dell’appuntamento d’esordio svoltosi domenica a Rodigo sotto l’attenta regia dell’Uc Ceresarese, il movimento ciclistico mantovano è pronto ad animare la stagione di gare che va da agosto a fine anno. Il primo passo in programma è quello relativo alla riunione promossa dal comitato provinciale Fci per la serata di venerdì 31 luglio, alle ore 21 a Guidizzolo che servirà, vista la presenza di tutte le società affiliate, per stilare un nuovo calendario di gare su strada, sullo sterrato e di ciclocross. L’entusiasmo creato dal ritorno alle gare col Trofeo Eurosistemi ha già prodotto frutti interessanti per gli appassionati del ciclismo giovanile.

Domenica 9 agosto, ad esempio, a Ceresara si disputerà una competizione riservata alla categoria giovanissimi, appuntamento che vedrà nuovamente in cabina di regia i dirigenti dell’Uc Ceresarese.

Il 29 agosto, invece, sul bike park di Pieve di Coriano, lo Sporteven proporrà una manifestazione riservata sempre ai giovanissimi, ma in questo caso nella specialità della mountain bike. Oltre alla corsa pievese, gli addetti ai lavori che si occupano dell’off road, a partire dal vice presidente Walter Chicchi, stanno lavorando per inserire in calendario altre tre prove di Mtb per giovanissimi: due di queste sembrano aver ottenuto il via libera, mentre per la terza si stanno definendo gli ultimi dettagli.

Tornando alla strada e al team del presidente Gianluca Boselli, da segnalare che il 26 settembre organizzerà una gara di giovanissimi a Revere.

Rivolgendo lo sguardo anche agli allievi, ricordiamo che domenica 6 settembre i riflettori saranno rivolti alla competizione allestita a Volta Mantovana in sinergia tra il Ciclo Club 77 e l’Uc Ceresarese. Gli Amici del Pedale Rivaltese, poi, sono impegnati in questi giorni per mantenere in calendario, l’ultima domenica di settembre, la competizione per giovanissimi in programma a Rivalta sul Mincio.

Per quanto riguarda Under 23 ed Élite, sull’onda dell’entusiasmo scaturito a Rodigo, le quattro prove della Challenge Fiume Oglio e le terre di confine, Bozzolo, Calvatone, Marcaria e Acquanegra, potrebbero rimanere in calendario nelle date stabilite.

Infine, per quel che concerne il ciclocross, hanno già ottenuto un primo via libera le gare di Ospitaletto, il 15 novembre, e di Rivalta sul Mincio, il 15 dicembre.

Il ciclismo riparte e indica la strada. L’assemblea di venerdì sarà certamente l’occasione per rimpolpare questo calendario provvisorio.