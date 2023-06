Stazione, da venerdì ancora all’opera per il tunnel

MANTOVA Nessun fallimento da parte dell’azienda, come paventato e smentito dalle Ferrovie italiane, a giustificare o stop dei lavori al sottopasso di piazza Don Leoni. Già venerdì i lavori sono ripresi, e questa volta, pare, anche di buona lena.

Gli interrogativi pessimistici erano sorti in conseguenza della rimozione della ruspa e di altre attrezzature di cantiere, oltre che dalla constatazione di numerose persone operanti nell’area che per lungo tempo non vedevano anima viva lavorare a questa infrastruttura che non pochi disagi sta causando alla viabilità in ingresso e in uscita dalla città.

A questo punto sono i fatti a dimostrare che la volontà di Rfi di portare a compimento l’opera, secondo i protocolli firmati col Comune, c’è ancora. Ben difficilmente però potrà esserci il rispetto delle tempistiche, che già a giugno avrebbero dovuto esibire metà dello scavo già realizzato. (valef)