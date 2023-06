Calcio – Mantova: oggi è il C-Day

Mantova Ci siamo. Il 20 giugno è arrivato e per il Mantova è il giorno della verità. Oggi il club di viale Te saprà con certezza se potrà sperare nella riammissione in Lega Pro o se dovrà puntare nel ripescaggio. A dir la verità, come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, non dovrebbero esserci più molti dubbi. Sicura, infatti, la rinuncia del Pordenone arrivata la scorsa settimana con l’annuncio da parte degli avvocati neroverdi, che hanno seguito da vicino la crisi del club friulano. In questi giorni, sul web, ma anche su qualche testata locale (non virgiliana), c’è chi ha fatto ancora un po’ di confusione, indicando l’Atalanta “B” come sostituta del Pordenone. Non sarà così. Il regolamento annunciato dalla Figc prevede infatti che nel caso in cui una società decidesse di rinunciare all’iscrizione al prossimo campionato, il suo posto venga rimpiazzato con la riammissione di chi ha fatto più punti tra tutti i club retrocessi in Serie D. Ovvero il Mantova. Ma vista la situazione di altri club a rischio come Messina e Siena, è possibile che ci sia la necessità di un’altra riammissione. In quel caso a beneficiarne sarebbe il Sangiuliano City, che ha già fatto sapere di essere pronto a tutto. Bisognerà attendere quindi la giornata odierna per capire se tutto questo sarà confermato e se, oltre alla riammissione del Mantova, ci sarà spazio anche per un ripescaggio. In tal caso in corsa ci sarebbe in primis l’Atalanta “B” e a seguire l’Alcione, in cima alla classifica delle squadre vincenti i play off di Serie D e poi i club di Serie C, secondo una graduatoria ancora da stabilire e che farà riferimento alla storicità e al blasone delle squadre. E poi attenzione anche alla Serie B, perchè c’è il Brescia che sta lavorando neanche troppo sotto traccia per posizionarsi in rampa di lancio verso una riammissione (o ripescaggio) qualora emergessero delle criticità sul fronte Reggina.

In ogni caso quest’anno sarà una Serie C davvero da brividi con tantissime piazze che hanno fatto la storia del calcio italiano. Manca ancora molto per poter immaginare i gironi del prossimo campionato. Il Mantova in Lega Pro giocherebbe nel girone A o nel B. Nell’uno o nell’altro troverebbe comunque delle grandi squadre come Padova, Triestina, Spal, Cesena, Vicenza, Perugia e forse, appunto, il Brescia. Per non dimenticare poi Novara, Pro Vercelli, Alessandria. E queste sono solo le squadre che potrebbe incontrare il Mantova, ma nel girone C ci sono Pescara, Avellino, Catania, Crotone, Benevento. Tutte sfide affascinanti che richiamerebbero tanti tifosi al seguito. Il Mantova è pronto a ripartire, ma intanto si attende la riammissione. Oggi è il D-Day, anzi il C-Day.