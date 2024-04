Scuola al palo, Pelliciardi: “Ditta inadempiente”

MOTTEGGIANA La nuova scuola elementare di Motteggiana sarà inaugurata nel corso del prossimo mandato amministrativo: così il sindaco Stefano Pelliciardi ha annunciato ai propri cittadini, durante l’ultima seduta di consiglio comunale, che il taglio del nastro non avverrà prima delle elezioni amministrative attese a giugno. Una notizia accolta tra lamentele, polemiche e una nota di dispiacere, visti i numerosi ritardi che a partire dal 2020, anno di inizio dei lavori di edificazione, si sono susseguiti. Nonostante infatti le diverse posticipazioni, la conclusione delle operazioni era attesa proprio nel mese di aprile, termine che, almeno per il momento non parrebbe essere rispettato dato che, come confermato dalla stessa amministrazione, da due settimane la ditta incaricata dei lavori, non si presenterebbe in cantiere: «Abbiamo annunciato in consiglio che la scuola primaria sarà inaugurata dalla nuova amministrazione; purtroppo è una questione che non dipende da noi – afferma il vicesindaco Mario Zanelli e candidato alle prossime amministrative di Motteggiana – Da due settimane la ditta non si presenta in cantiere, se questo avverrà anche la prossima, proseguiremo per vie legali». Anche il sindaco Stefano Pelliciardi incolperebbe la ditta incaricata, dei ritardi: «L’amministrazione comunale – afferma Pelliciardi certamente si tutelerà e saranno applicate le penali previste dal contratto. Inoltre deve essere chiaro che è la ditta ad essere inadempiente, mentre il Comune ha rispettato tutti quelli che erano i suoi obblighi. Gli atti sono chiari, pubblici e consultabili». La speranza è che i lavori possano ricominciare in questi giorni ma se così non avverrà, come spiegato dagli amministratori di Motteggiana si procederà per vie legali. (c.f.)