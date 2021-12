Super Green pass, multe per 7mila euro. Uno straniero molla moglie e figli in un bar per evitare la sanzione

MANTOVA Quando gli agenti della Polizia locale gli hanno chiesto di esibire il Super Green pass lui ha risposto che lo aveva dimenticato in auto, così se n’è andato con un “torno subito” che sembrava scontato visto che lasciava la moglie, che non parla italiano, e i due figli piccoli, al tavolo di un bar all’interno del centro commerciale La Favorita. Invece non è più tornato, e dopo circa mezz’ora si è presentato un suo connazionale a recuperare il resto della famigliola. Un espediente che non ha impedito agli agenti di multare un norafricano per non avere rispettato le norme anti-Covid. E’ questo uno dei casi-limite in cui sono incappati gli agenti della Polizia locale di Mantova durante i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid effettuati tra il 6 e il 20 dicembre. Sul fronte del Super Green pass sono state sanzionate 10 persone non in regola su 1050 controllate. Due le persone sanzionate perché non indossavano la mascherina in luoghi in cui l’uso è obbligagtorio. Sono stati anche controllati 145 esercizi commerciali cittadini per 6 sanzioni a carico di altrettanti titolari non in regola. Complessivamente sono state applicate sanzioni per oltre 7.000 euro.