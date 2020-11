Terminati i lavori dei nuovi marciapiedi in Valletta Paiolo. Prossima estate nuovi asfalti di Piazzale Michelangelo

MANTOVA Le opere, attese da decenni dai residenti, hanno comportato un investimento di 245mila euro per 3.600 mq di nuovi marciapiedi, sottoservizi e riqualificazione a led illuminazione pubblica.

Terminata la settimana scorsa l’opera di riqualificazione di sottoservizi e marciapiedi in numerose vie del quartiere di Valletta Paiolo. I cantieri hanno comportato un investimento di 245.576 euro ed hanno interessato le vie Leopardi, Manzoni e Foscolo, i viali Galilei e Da Vinci, Largo Petrarca e piazzale Michelangelo con le aiuole e le piante che hanno cambiato il volto dello spazio urbano.

Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli: “Un’importante operazione di riqualificazione che ha riguardato una larga parte del quartiere e che era attesa da tempo dai residenti. L’opera è stata svolta in continuità con quella realizzata in viale Fiume. La prossima estate toccherà a Piazzale Michelangelo, dove rifaremo l’asfaltatura”.

L’opera di rifacimento dei marciapiedi di molte vie del quartiere è stata curata dall’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova e ha visto la posa di una pavimentazione in autobloccanti, la stessa tipologia che caratterizza gli altri viali di Valletta Paiolo e quelli rifatti in viale Fiume recentemente inaugurati. In sostanza, si è seguita la traccia progettuale di quelli già realizzati precedentemente, dando continuità di percorsi, suddivisione degli spazi e di materiali impiegati.

Sul piano tecnico i lavori hanno comportato la realizzazione di circa 3.600 metri quadrati di nuovi marciapiedi su un totale di 4.100 metri quadrati, la posa di 1.900 metri di cordonate in calcestruzzo prefabbricato, oltre a 85 nuove caditoie in ghisa e 800 metri di cavidotti per fibra ottica e videosorveglianza. Sono anche stati posati i canali per la raccolta delle acque meteoriche. Infine, si è proceduto alla sostituzione di 30 pali per l’illuminazione pubblica con nuovi impianti a tecnologia led.