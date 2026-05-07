Ostiglia. Scontro violento all’incrocio: paura per due bambini di tre anni

OSTIGLIA – Paura questa mattina nel centro abitato di Ostiglia per un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture a bordo delle quali viaggiavano due bambini di tre anni. L’allarme alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è scattato intorno alle ore 10:45, mobilitando immediatamente i soccorsi in una zona centrale del paese.

La dinamica dello scontro

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, i due veicoli si sono scontrati violentemente in corrispondenza di un incrocio. L’impatto è stato particolarmente forte, lasciando i mezzi seriamente danneggiati sulla carreggiata e destando preoccupazione tra i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Mantova. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, scongiurando il rischio di incendi o perdite di liquidi infiammabili, e per assistere i passeggeri nelle prime fasi post-impatto.

Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Poggio Rusco per prestare le prime cure del caso agli occupanti delle auto, e i carabinieri per i rilievi di legge. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per nessuno90 di essi, e alla fine solo i due bambini, un maschio e una femmina, sono stati portati in ospedale a Pieve di Coriano a scopo precauzionale.