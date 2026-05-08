Discariche abusive tra le officine: la Polizia Stradale di Mantova denuncia tre persone

MANTOVA – Tolleranza zero contro l’abusivismo commerciale e i reati ambientali. Nelle ultime settimane, la Polizia Stradale di Mantova ha intensificato i controlli presso officine, autoscuole e agenzie di pratiche auto in tutta la provincia, portando alla luce una serie di irregolarità amministrative e penali.

Multe salate e attività senza licenza

L’operazione ha passato al setaccio l’intera filiera legata alla circolazione stradale. Numerose le violazioni amministrative riscontrate: dalla mancata registrazione delle operazioni giornaliere all’omessa identificazione dei clienti, fino alla totale assenza di licenze comunali per l’esercizio dell’attività artigiana o commerciale. Le sanzioni elevate ammontano a diverse migliaia di euro, con l’obiettivo di colpire la concorrenza sleale e tutelare gli operatori in regola.

Lo scempio ambientale: sequestrati oli e carcasse

Il fronte più critico riguarda però la gestione dei rifiuti. Tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazioni del Testo Unico sull’Ambiente in due distinti episodi:

Rifiuti pericolosi : In un caso, gli agenti hanno scoperto lo stoccaggio incontrollato di centinaia di litri di olio esausto , filtri e componenti meccaniche dismesse, materiali altamente inquinanti per il suolo.

Cimiteri di auto: In un altro controllo sono state rinvenute carcasse di veicoli fuori uso e rottami speciali accumulati senza alcuna autorizzazione o protezione per l’ambiente.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa della bonifica dei siti.

Sicurezza e legalità

Questi controlli mirano non solo a proteggere la salute pubblica e l’ambiente, ma anche a prevenire fenomeni di riciclaggio di pezzi di ricambio e traffici illeciti di veicoli. La Polizia di Stato ribadisce che la corretta manutenzione dei mezzi, eseguita da professionisti certificati, è un pilastro fondamentale per la sicurezza di chiunque si metta in strada.