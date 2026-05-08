Calcio Serie B – Mantova, a Frosinone chance play off: tentar non nuoce

MANTOVA La stagione da montagne russe del Mantova si conclude questa sera (ore 20.30) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Forse. Già, perché dopo la salvezza conquistata in maniera esaltante sette giorni fa, i biancorossi si sono regalati una motivazione in più per onorare fino all’ultimo il campionato: i play off. Contro ogni pronostico, il Mantova ha la possibilità di giocarsi l’accesso agli spareggi che portano in Serie A. Sembra tutto troppo grande, e in effetti lo è. Ma questo dicono i numeri. E allora sarebbe sciocco non provarci.

Le possibilità sono comunque ridotte. Intanto perchè il Frosinone questa sera si gioca la promozione in Serie A e gli serve almeno un punto per raggiungerla. I tifosi ciociari hanno polverizzato in un’ora i biglietti di tutti settori (escluso ovviamente quello riservato ai mantovani, che saranno circa 230); altri tagliandi sono stati messi in vendita ed anche questi sono andati a ruba. Un intero stadio quindi spingerà la squadra di Massimiliano Alvini, che non può assolutamente permettersi di perdere, pena il rischio di farsi agganciare dal Monza favorito poi dallo scontro diretto.

Il punto che serve al Frosinone potrebbe invece non bastare al Mantova. Così come potrebbe non bastare una vittoria. Ecco perchè il sogno play off sembra difficile da realizzare. Stavolta l’Acm non è padrona del proprio destino: il raggiungimento dell’ottavo posto dipenderà anche dai risultati delle altre squadre. In primis l’Avellino, che rispetto al Mantova è in vantaggio negli scontri diretti. In sostanza, per andare ai play off la squadra di Francesco Modesto deve chiudere davanti agli irpini (che stasera ospitano un Modena già appagato e con la testa ai play off) e non farsi superare dal Cesena (l’altra squadra a pari punti col Mantova, stasera alle prese col Padova). Questo tenendo conto solo delle squadre che al momento dividono l’ottavo posto con i biancorossi. Dunque, ricapitolando: l’Acm va ai play off se vince a Frosinone e l’Avellino non batte il Modena. In caso di pareggio a Frosinone, l’Avellino deve perdere col Modena e il Cesena non battere il Padova.

Ma potrebbe configurarsi un arrivo multiplo all’ottavo posto, con gli agganci di Carrarese e Sampdoria. Ebbene, basta la presenza dell’Avellino per tagliare fuori il Mantova. Viceversa, qualora in questo arrivo multiplo (a due, tre o quattro squadre) non comparissero gli irpini, il Mantova sarebbe davanti tranne in un caso: l’arrivo a tre con Cesena e Carrarese, che premierebbe i romagnoli. Da verificare invece l’arrivo alla pari con la Carrarese a 47 punti, senza altre squadre. Qui, a parità di scontri diretti, farebbe testo la differenza reti generale, che ad oggi premia i toscani (-4 contro -7). Nota a margine: chi strappa il pass per i play off affronterà il Catanzaro, martedì prossimo al Ceravolo.

Al di là dei calcoli, e comunque vada, il Mantova dovrà godersi la serata. Perché è il suggello di una stagione partita con discrete ambizioni, presto impanatasi tra mille difficoltà, poi sviluppatasi attraverso un’autentica rivoluzione, infine conclusasi con una prodigiosa salvezza. Poi, al triplice fischio e a meno di code play off (comunque gradite), sarà tempo di pianificare il futuro. A cominciare dal ds Leandro Rinaudo e da mister Modesto che, nonostante il contratto si sia automaticamente rinnovato, conta parecchi estimatori.