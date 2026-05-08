Scontro frontale nella notte a Sustinente: ferito un 59enne sulla SP 482

SUSTINENTE – Grave incidente stradale nella notte lungo la Strada Provinciale 482. Intorno alle ore due di oggi, per cause ancora al vaglio delle autorità, due autovetture si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di uno dei conducenti.

La dinamica

Hyundai, con a bordo una coppia del luogo (un uomo di 71 anni alla guida e una donna di 69 anni), e una Fiat Punto, condotta da un cittadino albanese di 59 anni residente a Roncoferraro. L’impatto, avvenuto in pieno tratto extraurbano, è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. [2, 3] L’incidente ha visto coinvolte una, con a bordo una coppia del luogo (un uomo di 71 anni alla guida e una donna di 69 anni), e una, condotta da un cittadino albanese di 59 anni residente a Roncoferraro. L’impatto, avvenuto in pieno tratto extraurbano, è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. [ 1

I soccorsi

codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Fortunatamente, nonostante il forte urto e le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Illesa, seppur sotto shock, la coppia a bordo della Hyundai. [ Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto. L’uomo è stato prontamente assistito dal personale sanitario e trasportato inall’ospedale civile di Mantova. Fortunatamente, nonostante il forte urto e le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Illesa, seppur sotto shock, la coppia a bordo della Hyundai. [ 1

I rilievi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ostiglia per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La viabilità sulla SP 482 ha subito rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati.