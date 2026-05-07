Rissa a colpi di bastone, 25enne condannato a un anno e mezzo

Mantova Armato di bastone si era presentato nel garage dove alcuni conoscenti stavano in quel momento giocando alla play station. Da lì ne era nato in breve un parapiglia generale con tre giovani coinvolti. A farne le spese però era stata una ragazza, rimasta ferita nel tentativo di riportare la calma tra i contendenti. Così, a processo per rissa e lesioni, erano finiti tre giovani nordafricani tutti poco più che ventenni e residenti a Viadana. Una vicenda risalente nello specifico al 5 novembre 2022 quando, il soggetto ritenuto l’istigatore, un algerino oggi di 25 anni, aveva preso a battere sulla basculante della rimessa. E una volta dentro si era quindi scagliato contro gli altri, sebbene uno dei tre, come poi emerso in fase dibattimentale, fosse rimasto solo spettatore della contesa che aveva di contro interessato pure una 44enne marocchina. Quest’ultima infatti cercando di fare da paciere era stata colpita con l’arma impropria riportando nella circostanza contusione ed escoriazioni varie giudicate guaribili in quindici giorni. Ricostruito quindi l’intero episodio violento ad esserne ritenuto unico responsabile, ieri all’esito del relativo procedimento penale, è stato alla fine solo il 25enne condannato per questo a un anno e sei mesi di reclusione. Mandati invece assolti perché il fatto non sussiste gli altri due, di cui uno difeso dall’avvocato Elena Raimondi.