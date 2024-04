Torna Mantova Fiorita, l’edizione primaverile il 27 e 28 aprile

MANTOVA Dopo il grande successo dell’edizione di Settembre, torna nel centro della città dei Gonzaga, Mantova Fiorita, una mostra mercato florovivaistica che porterà i visitatori alla scoperta di fiori, piante, installazioni e laboratori in programma per il 27 e 28 Aprile.

“Una bellissima opportunità per la città – ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari –. L’edizione dello scorso anno ha avuto un successo strepitoso, una novità che è piaciuta moltissimo ai mantovani e che, oltre a valorizzare il florovivaismo, ha reso la città unica, ancora più bella e vissuta. C’è grande attesa quindi per questa nuova edizione. Una manifestazione che mette al centro le piante e i fiori, che hanno la capacità di esaltare ancora di più le bellezze di Mantova e di attrare persone e turismo. Si tratta, dunque, di uno degli eventi più riusciti e che deve diventare un appuntamento fisso per far vivere al meglio il nostro centro storico e popolarlo di persone”.

“Anche quest’anno con piacere ed entusiasmo promuoviamo l’edizione di Mantova Fiorita. – spiega Francesca Chizzolini, segretario Confartigianato imprese Mantova – È un’ottima vetrina per i nostri florovivaisti ed anche una valida occasione di visibilità per l’Associazione. Per due giorni, nel bel mezzo della primavera, coloriamo il centro storico di Mantova con fiori ed iniziative, coinvolgendo i cittadini, le famiglie e i bambini. Non vedo l’ora di poter godere insieme ai mantovani, e ai tanti turisti, di un fine settimana di spensieratezza, colori, profumi e voglia di stare insieme.”

“Cna è felice di partecipare alla seconda edizione di Mantova Fiorita.- spiega Elisa Rodighiero, Direttore Cna Mantova – L’anno scorso la manifestazione ha colorato di tinte primaverili il nostro centro storico ravvivando le vie del centro con la partecipazione dei commercianti e degli artigiani. Sosteniamo l’iniziativa anche quest’anno auspicando giornate luminose con la partecipazione di molta gente”.

“Siamo felici di tornare con l’appuntamento primaverile di Mantova Fiorita, – spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi – un evento che ha da subito riscosso grande successo e che permette ai visitatori un vero e proprio percorso con i florovivaisti da tutta Italia con anche spettacoli musicali interanti e giochi antichi per far divertire tutti da grandi a piccoli. Svariati gli appuntamenti a tema che porteranno gioia e ulteriore bellezza ad una città già meravigliosa. Il centro interamente coinvolto e verrà colorato da tantissimi fiori di ogni tipo. Un vero tour super colorato e profumato dove sarà possibile scoprire, ammirare ed acquistare fiori, piante da interno o da esterno ma anche da giardino o orto”.

Mantova si vestirà di colori, profumi e le meraviglie di piante di ogni genere, un vero spettacolo per gli occhi con fioriture primaverili. Sabato 27 e domenica 28 Aprile nel Centro storico di Mantova espositori da tutta Italia ricreeranno suggestive scenografie multicolori con piante e fioriture stagionali, piante grasse in fiore, aromatiche e officinali, rose, ortensie, nemesie, orchidee, crocus e tantissime altre varietà di fiori per il terrazzo, balconi e giardini, tutte da scoprire.

Visitare Mantova in questa due giorni sarà come immergersi in un grande giardino allestito con decorazioni e installazioni colorate da vivere con tutti i sensi, un vero piacere per gli occhi e l’anima.

A rendere ancora più bello il centro storico della città, architetti da giardino e paesaggisti porteranno le loro installazioni e creazioni verdi, vere e proprie opere d’arte naturali che si incastoneranno tra quelle artistiche e storiche di Mantova.

Mantova Fiorita è un evento dedicato non solo agli appassionati di florovivaismo, ai patiti di giardinaggio e ai “pollici verdi”, ma è un fine settimana pensato per fare fiorire il centro storico mantovano e regalare un’esperienza unica davvero per tutti, grandi e piccini; tante infatti le iniziative in programma che faranno da cornice alla parte espositiva, come l’area dedicata ai giochi antichi in legno, che funzionano senza batterie, pile ed elettricità, ma solo con l’uso manuale e l’applicazione delle leggi della scienza e della fisica, per imparare divertendosi.

Per entrare davvero in contatto con il mondo delle piante e dei fiori, saranno organizzati laboratori gratuiti per adulti e bambini, ma non mancheranno anche attività esperienziali incentrate su abilità artistiche e creative come la tessitura e la creta, dove esperti artisti e artigiani metteranno la loro arte e la loro manualità a disposizione del pubblico.

Mantova Fiorita è una vera festa con colori, profumi ed emozioni, e per perfezionare questo weekend mantovano non potevano mancare anche spettacoli di intrattenimento e musicali, con street band e artisti di strada che si esibiranno con le loro performance per le vie e le piazze interessate dalla kermesse ma anche storia grazie alla mostra di auto Fiat 500 d’epoca che aggiungerà i colori e le cromature di questi storici telai a quelli dei petali e dei bossoli in fiore.

Non manca davvero nulla a questa nuova edizione primaverile di Mantova Fiorita promossa da Confartigianato Mantova e Cna Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e organizzata da SGP Grandi Eventi, appuntamento a Mantova sabato 27 e domenica 28 Aprile 2024, dalle 9 alle 20, in centro storico, in Via Broletto, Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, Piazza Mantegna, Piazza Marconi, Via Goito e Piazza Concordia.