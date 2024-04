Calcio – Femminile Mantova, il futuro è dalla tua. Iscrizioni aperte per il camp estivo

MANTOVA Si avvia alla conclusione anche l’annata del Femminile Mantova Calcio. Una stagione che ha prodotto ottimi risultati sia sul campo che nella crescita delle ragazze delle varie squadre. L’U15 regionale ha spesso fornito prestazioni convincenti, come testimoniano le due recenti vittorie contro Rovato e 2 Laghi; non è andata altrettanto bene con la Juvenes, ma il bilancio resta in attivo e il futuro promette bene.

Chi sta andando a gonfie vele è l’U13 che, battendo il Castellazzo, si è qualificata per le semifinali del torneo interprovinciale. Anche le bambine della scuola calcio, pur battute, si sono fatte onore contro i maschietti del Guidizzolo, disputando un’ottima partita ed uscendo dal campo a testa alta.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per il camp estivo che si terrà a Te Brunetti dal 17 al 28 giugno, riservato alle ragazze nate dal 2008 al 2017. Iscrizioni al 349 0588581 oppure al 371 3956868; mail info@femminilemantovacalcio.it. In cantiere un camp in montagna per il mese di settembre.