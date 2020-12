Rugby Top 10 – Viadana a Colorno per tornare alla vittoria

VIADANA Il Rugby Viadana torna in campo, a Colorno, dopo due settimane dalla sconfitta di Padova e il turno di sosta di sabato scorso per alcune positività in casa Fiamme Oro. Germán Fernández, capo allenatore, ha ufficializzato la formazione che oggi alle 14 scenderà in campo nel settimo turno del Top 10 all’Hbs Stadium. Arbitrerà l’incontro Bottino di Roma assistito da Schipani di Benevento e Locatelli di Bergamo con quarto uomo Paparo di Bologna. I gialloneri vanno a caccia della prima vittoria esterna dopo aver ceduto sui campo di Rovigo, Piacenza e appunto Padova. «Siamo molto felici di poter giocare oggi – spiega il coach – Sinceramente è una novità per tutti gli allenatori e per i giocatori questa strana sensazione di preparare una partita per tutta la settimana e di non poterla giocare. Raggiungere la continuità di gioco è fondamentale per lo sviluppo della squadra e dei giocatori. Nessun allenatore ha esperienza in situazioni come questa. Devi lavorare sodo per mantenere il gruppo motivato e orientato verso gli obiettivi proposti. Come dicevo all’inizio, oggi dobbiamo dire che è un privilegio poter giocare». Non saranno disponibili per infortunio: May, Quintieri e Pavan.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube Fir e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e della Federazione Italiana Rugby.

In casa Colorno c’è grande fiducia. «Daremo il massimo per chiudere al meglio questo tormentato 2020 – commenta l’head coach biancorosso Cristian Prestera – Dopo due belle partite coi Lyons e con le Fiamme Oro, sabato scorso a Mogliano non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e nel secondo tempo siamo crollati fisicamente. Abbiamo lavorato bene in settimana per preparare il derby con Viadana, i ragazzi sono tranquilli e prontissimi a scendere in campo».

«Siamo soddisfatti di questo avvio di campionato ma gli obiettivi rimangono sempre quelli di inizio stagione – afferma il tallonatore colornese ed ex di turno Marco Silva – Il derby di con Viadana per me ha un sapore particolare».