Tragedia di Crans-Montana, al Mascara minuto di silenzio per le vittime

Mantova Anche la direzione dei locali Mascara e Vanità Club, condivide il lutto relativo al drammatico evento di capodanno a Crans-Montana nelle Alpi svizzere. «Oltre alla gravissima perdita di giovani vite umane, la triste circostanza porta a riflettere su quanto sia importante il ruolo di chi accompagna e protegge gli avventori che si affacciano ala vita notturna come preziosa esperienza sociale per la crescita personale. Per gli operatori del settore, intrattenere offrendo servizi di qualità, adeguati ed altrettanto sicuri, è una grande responsabilità oltre che una passione ed un lavoro. Si ribadisce, anche in questa occasione, l’importanza che lo svolgimento di eventi e manifestazioni avvenga esclusivamente all’interno di strutture idonee, nel pieno rispetto dele normative vigenti e avvalendosi dela comprovata esperienza dei professionisti del settore. Il team Mascara e Vanità Club si unisce alle famiglie e agli amici colpiti dal lutto; un cordoglio che verrà condiviso anche col pubblico, rispettando un minuto di silenzio durante le serate venture», spiega una nota dei locali. Un cordoglio profondo e una vicinanza alle vittime e alle loro famiglie sono quelli espressi anche da Silb-Fipe, il sindacato che riunisce discoteche, sale da ballo e locali notturni.