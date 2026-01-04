Calcio Serie B – Mantova, capitano cercasi: Mancuso, Trimboli o Bardi?

MANTOVA Con l’imminente partenza di Marco Festa, resta vacante la fascia di capitano del Mantova. Chi la indosserà? La scelta ovviamente spetta all’allenatore Francesco Modesto. Per il momento i candidati principali sono quattro. Il primo, per questione di anzianità e di permanenza in viale Te, è Davis Mensah che è già stato capitano più volte in passato. Ma l’attaccante quest’anno sta trovando poco spazio, dunque è probabile che Modesto scelga un altro profilo. Sempre seguendo il criterio dell’anzianità, una candidatura credibile sarebbe quella di Leonardo Mancuso. Salgono le quotazioni di Simone Trimboli, uno dei pochi titolari fissi del Mantova. Infine, l’ipotesi più estrema: il portiere Francesco Bardi, appena ingaggiato. Difficile, ma tutt’altro che da escludere. Età, esperienza e curriculum non gli mancano. Se davvero Modesto affidasse a lui la fascia, il taglio col passato sarebbe netto.