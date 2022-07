Trovato un tabernacolo per strada e consegnato alla Curia

MANTOVA Nella serata di domenica è pervenuta alla Centrale Operativa della Questura una telefonata con richiesta di intervento nella quale un cittadino riferiva di aver rinvenuto un Tabernacolo a bordo strada in località Scorzarolo.

Una Pattuglia della Squadra Volante, pertanto, si recava immediatamente sul luogo di ritrovamento prendendo in custodia l’oggetto religioso, abbandonato in un fossato, per poi riconsegnarlo alla Curia Vescovile il giorno successivo.

Sono in corso le indagini per verificare sia la provenienza del tabernacolo sia la possibilità che fosse oggetto di furto.