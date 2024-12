Tutela ambientale, imprese del territorio a confronto. Incontro organizzato da Arpa Lombardia e Confindustria Mantova

MANTOVA «La prevenzione e il dialogo con le realtà industriali del territorio sono i cardini per la tutela dell’ambiente». Così il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli, all’apertura dell’incontro “Autorizzazione Integrata Ambientale – Lo stato dei controlli e le regole future”, organizzato dal dipartimento di Mantova e Cremona dell’Agenzia in collaborazione con Confindustria Mantova e tenutosi ieri nella sede dell’Associazione degli industriali. Oltre al direttore generale presenti anche il vicepresidente di Confindustria Mantova, Marco Riva, il responsabile Servizio Inquinamento, Rifiuti, Sin e Aia della Provincia di Mantova, Gianpaolo Galeazzi e il direttore del dipartimento di Mantova e Cremona dell’Agenzia, Gian Paolo Oneda. «Tra i compiti di Arpa Lombardia – ha spiegato il direttore generale – vi è anche quello di programmare i controlli alle aziende soggette ad Aia per poi relazionare in merito agli esiti delle ispezioni. Lo scopo di queste occasioni di confronto è quello di far conoscere le irregolarità più frequentemente riscontrate dai tecnici di Arpa durante le attività di verifica, ovvero come prevenirle. Fornire consigli, anche sulle normative, significa fare prevenzione con lo sguardo rivolto alla tutela ambientale”. L’evento è stata l’occasione per illustrare gli esiti dei controlli eseguiti nel corso degli anni 2008 – 2023 dall’Agenzia nel campo. Questa attività rientra in un più ampio progetto di carattere regionale promosso dal direttore Cambielli e destinato a toccare tutte le province della Lombardia. «Dialogando con le imprese – ha concluso Cambielli – mettiamo il territorio nella condizione di analizzare la propria situazione e nel caso attivare tutte quelle azioni di miglioramento finalizzato al rispetto della normativa e alla riduzione dell’impatto ambientale». Soddisfazione anche dal direttore del dipartimento di Mantova e Cremona, che ha ricordato come «l’Agenzia regionale fa parte di un sistema territoriale in cui le imprese effettuano un autocontrollo sul loro impatto ambientale e Arpa verifica la sua esecuzione e la sua veridicità. Il ruolo di Arpa è quello di garantire il rispetto della legge, la concorrenza leale e il continuo miglioramento delle performance ambientali. Le ditte con Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) sono pertanto certificate e sotto controllo stringente dell’Arpa. Tuttavia, si tratta di uno sforzo congiunto, perché la verifica non è svolta solo dall’Agenzia, ma soprattutto dalle aziende stesse che si mettono nelle condizioni di rispettare l’ambiente».