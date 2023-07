Solferino Rally Pecso: Zorzi e Franzoni super all’Adriatico

Solferino Passione, impegno e tenacia sono le qualità che fanno squadra nella Solferino Rally Pecso e i risultati lo dimostrano nelle varie specialità. L’equipaggio Zorzi-Franzoni, a un solo anno dal debutto nei rally su terra a bordo della piccola ma performante Peugeot 208 R2B, ha concluso brillantemente il Rally dell’Adriatico (Urbino), valevole per il Campionato Italiano Rally Terra: primeggiando a San Marino e Val d’Orcia (Si) hanno chiuso in seconda posizione di gruppo e di trofeo Pirelli la serie Race Day Terra. Da segnalare il ritiro per rottura meccanica nella prima gara di campionato, il Rally Prealpi Master Show (Tv), che non ha reso vita facile alla coppia del sodalizio virgiliano, costretta a scartare subito la prima possibilità. Nel Lazio, e più precisamente a Latina, dove domenica si è corsa la prova di Autocross valevole per il Campionato Italiano, Filippo Savazzi ha condotto una gara quasi perfetta, mantenendo la terza posizione per tutta la giornata a bordo del proprio Kart Cross kamikaze. Una toccata con un avversario in finale lo ha fatto slittare in quarta posizione, con un po’ di amaro in bocca, ma con la consapevolezza di essere stato fra i primi per tutta la gara.