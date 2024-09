Ciclismo – Riflettori puntati sulla Coppa Città di Bozzolo

Bozzolo Tra oggi e domani molti saranno gli appuntamenti che richiameranno l’attenzione degli appassionati del ciclismo. Si parte oggi con la 62esima Coppa Città di Bozzolo, appuntamento dedicato agli Under 23 ed élite allestito dall’Uc Ceresarese con la collaborazione del Comune, del Comitato provinciale Fci e di un nutrito numero di volontari. Questa manifestazione è inserita nel programma della Fiera Settembrina di Bozzolo con la Festa dli fujadi e vivrà a partire dalle 15 le sue fasi più avvincenti. Il palcoscenico sarà un circuito cittadino di 2 km, con la linea del via e lo striscione d’arrivo saranno posti in piazza Don Mazzolari, che gli oltre settanta partecipanti dovranno percorrere per 50 volte sino a completare 100 km. La competizione affiderà ai velocisti i favori del pronostico, anche se non si può escludere che vi possano essere dei colpi di scena. Essendo anche a fine stagione, per alcuni atleti questa vetrina potrebbe valere come trampolino di lancio per il passaggio tra i prof o anche per accasarsi in un team di rilievo. Non a caso sulla linea di partenza ci saranno i portacolori della nazionale ucraina e il campione olimpico 2020 e bronzo 2024 della pista Francesco Lamon dell’Arvedi, mentre per i colori mantovani da seguire Pietro Tarocco del Pedale Scaligero.

Sempre oggi, ma tra gli Juniores, Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi della Biesse Carrera saranno in gara a San Vito al Tagliamento (Pn). Domani, invece, ad Ospitaletto Mantovano calerà il sipario sul 1° Trittico di Ciclostoriche Trofeo Learco Guerra Oglio-Mincio-Adige. Alle 9.30, dalla zona degli impianti sportivi, partirà la ciclostorica denominata Memorial Virgilio e Marzio Gazzetta che avrà in cabina di regia i responsabili dell’associazione “La Senga”. A condividere il valore sportivo e sociale della manifestazione vi saranno pure l’Avis e Aido di Ospitelatto Mantovano, i Comuni di Marcaria e Castellucchio, i Veterani dello Sport, la Fondazione Arca Centro Mantovano di Solidarietà, l’Aics e l’Fci. Il percorso toccherà tutte le località del Comune di Marcaria per un totale di 50 km. Al rientro momento conviviale con la consegna dei riconoscimenti previsti sia per la tappa locale sia per il trittico. (bio)