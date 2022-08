Ubriachi al volante: ritirate 10 patenti nel week-end

MANTOVA – La fascia d’età è quella tra i 24 e i 62 anni: per 10 di questi, incappati nei posti di controllo della Polizia Stradale, è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio del servizio effettuato dalle pattuglie della Polstrada durante lo scorso week-end al fine di contrastare il grave fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica. Per quasto motivo gli agenti hanno messo in atto un’intensa attività di controllo e prevenzione sulle strade di questa provincia, mediante l’impiego di personale della Polizia Stradale di Mantova e del distaccamento di Ostiglia. I controlli effettuati hanno consentito di indivuduare 10 conducenti di età compesa tra 24 e 62 anni, cui è stata ritirata la patente di guida in quanto risultati positivi all’alcool test dopo essere stato sottoposti a controllo con apparecchiatura etilometro in dotazione. Questi automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza; per otto di loro è stata contestata la violazione di carattere amministrativo (tasso accertato inferiore al valore di 0.8 g/lt di alcolemia) e due con violazione di carattere penale (tasso di alcolemia superiore a 0,8 g/lt). Durante tali servizi sono state altresì ritirate altre due patenti di guida nei confronti di altrettanti conducenti per violazione ex articolo 117 del Codice della Strada (limitazioni nella guida) e sono state contestate ulteriori 24 infrazioni per altre violazioni al codice stradale.