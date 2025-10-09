Recuperata dai vigili del fuoco l’auto scivolata nel Mincio

BAGNOLO SAN VITO – Si sono concluse oggi le operazioni di recupero dell’automobile finita nel fiume Mincio nel pomeriggio di ieri, mentre due anziani di circa 80 anni la stavano spingendo lungo la strada arginale Bevilacqua.

L’intervento è stato coordinato dai Vigili del Fuoco di Mantova, che dopo aver localizzato il veicolo sommerso, hanno avviato le manovre di recupero con il supporto del nucleo sommozzatori di Venezia. Le squadre operative, in azione dalla mattinata, hanno utilizzato un’autopompa serbatoio, un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio e un’autogrù per riportare il mezzo a riva.