Ultimo incontro in streaming del ciclo ‘Digiuno e Parola. Il Perdono’ con il vescovo Busca

MANTOVA Si terrà oggi dalle 13.05 alle 13.35 in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi, l’ultimo incontro della rassegna “Digiuno e Parola 2021. Il Perdono: la straordinaria potenza di Dio” ideato dalla Diocesi di Mantova. La Quaresima è tempo di conversione e preghiera, nell’impegno a ritrovare un legame spirituale profondo con la propria fede. Perciò anche quest’anno il vescovo Marco Busca ripropone l’appuntamento con una meditazione all’ora di pranzo, in ogni venerdì di Quaresima. Il giorno e l’orario non sono casuali: durante la Quaresima, infatti, il venerdì è giorno di digiuno e astensione, e dedicare alla preghiera la pausa pranzo significa dare un senso più profondo e ampio a questo gesto. “Il digiuno in Quaresima è l’esercizio della preghiera del corpo – afferma il vescovo -, il corpo prega attraverso il digiuno e l’anima si unisce al corpo. In questi appuntamenti possiamo fare un vero digiuno, modesto ma effettivo, un vero esercizio della fame di Dio”. Il vescovo Marco parlerà dalla cappella del Seminario e al centro delle meditazioni alcuni personaggi della Parola di Dio, uniti attorno al tema principale “Il perdono: la straordinaria potenza di Dio”: oggi si parlerà di “Zaccheo: Quattro volte tanto – Riparare il male”. (p.z.)