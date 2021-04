Vaccinazioni: più dosi ma anche più code

MANTOVA Ancora disagi ieri nel centro vaccinale della Favorita, all’interno della Grana Padano Arena, dove si sono formate lunghe code. Tra le cause di questi rallentamenti c’è stato il ripristino da ieri della somministrazione del vaccino AstraZeneca, la cui anamnesi per le prime dosi è più complessa che per le vaccinazioni con Pfizer e Moderna. Attualmente alla Grana Padano Arena sono attive 10 linee di vaccinazione e la media dei tempi d’attesa è tra 60 e 90 minuti ma in alcuni momenti della giornata di ieri l’attesa si è protratta per oltre due ore e in alcuni casi per quasi quagttro ore.

Sul fronte della campagna vaccinale la nostra provincia resta all’ultimo posto a livello regionale per la percentuale di vaccini anti-Covid somministrati, ma sualcosa di sta muovendo. E’ di queste ultime ore la notizia che Asst Mantova ha ottenuto duemila dosi oltre a quelle che erano già previste, che saranno somministrate mille al giorno su tutti gli hub della provincia fra domani, giovedì, e venerdì 30 aprile. A tale riguardo Asst sta già organizzando l’agenda delle vaccinazioni. Per oggi è inoltre attesa la consegna di 14 vassoi di vaccino Pfizer (16.380 dosi complessivamente); consegna slittata di un giorno, un ritardo al quale Asst Mantova ha fatto fronte tramite l’Asst di Crema.