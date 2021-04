Calcio Serie C – Il Mantova e le altre: per i play off è una volata a “ciapanò”

MANTOVA Sarà la stanchezza per una stagione logorante, sarà che è una conquista “platonica”, senza credibili sbocchi di promozione (in Serie B andrà solo una delle 28 partecipanti). Fatto sta che la corsa agli ultimi pass per i play off, almeno nel girone B, procede al rallentatore, quasi per inerzia. Una sorta di “ciapanò” tra pretendenti che dovrebbero darsi battaglia a suon di vittorie e invece perdono sistematicamente colpi. Tanto da instaurare il dubbio (legittimo) che questi play off allargati, almeno per chi non ha ambizioni da Serie B, vengano considerati una scocciatura e basta.

Prendiamo in esame il ruolino di marcia delle tre rivali in corsa (?) per gli ultimi due posti disponibili: Mantova, Virtus Vecomp e Gubbio. Abbiamo considerato le ultime cinque partite disputate. Il Mantova ha raccolto solamente 2 punti (0-0 a Cesena e Gubbio), perdendo tre volte in casa e non segnando mai. È andata leggermente meglio la Vecomp, che ha conquistato 4 punti: determinante il successo di domenica scorsa in casa della già salva Fermana, con gol al 94’; successo che ha fatto seguito a tre sconfitte consecutive e al pareggio col Carpi. Ancora più scadente il rendimento del Gubbio, capace di raccogliere la miseria di 1 punto col Mantova a fronte di quattro sconfitte.

Altro che volata, insomma: qui si viaggia più lenti di un bradipo. Al momento, ai play off andrebbero Mantova e Vecomp, con i biancorossi davanti per via degli scontri diretti. Il Gubbio (che rispetto all’Acm ha gli scontri diretti a favore) è a -3 e, per rientrare in gioco, deve vincere domenica sperando che Mantova e Vecomp perdano. Ipotesi remota ma, visti il calendario e l’andazzo delle ultime settimane, non può essere esclusa. Il Mantova, decimato da assenze pesanti, va a Trieste contro una Triestina che punta al quinto posto per saltare il primo turno dei play off. I giuliani seguono a -2 la FeralpiSalò, che ospita un Perugia obbligato a vincere per andare in B. Decisamente più abbordabili gli impegni di Vecomp e Gubbio: i veronesi ricevono un Modena già sicuro del quarto posto, mentre il Gubbio ospita un Fano che non può in alcun modo evitare i play out e attende solo di conoscere la sua avversaria. È il caso di ricordare che, nel caso Mantova, Vecomp e Gubbio concludessero a pari punti, la classifica avulsa premierebbe Gubbio (8) e Mantova (5), lasciando fuori la Vecomp (2). C’è poi l’incognita Sambenedettese, che finalmente oggi conoscerà l’entità della penalizzazione. Il quadro sarà più chiaro e chissà che non aiuti a ravvivare una volata ad oggi ben poco entusiasmante.