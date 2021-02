A San Giorgio, Mynet potenzia la propria rete

AN GIORGIO BIGARELLO – E’ un progetto imponente quello che Mynet sta portando avanti a San Giorgio Bigarello; qui l’operatore di telecomunicazioni mantovano sta lavorando alla dismissione dei vecchi collegamenti in rete telefonica e alla loro sostituzione con vera fibra ottica e, contemporaneamente, al cablaggio delle nuove aree residenziali del paese, che potranno in tal modo usufruire di una connessione a velocità elevata e a bassissima latenza.

Il quartiere di Piazza Giotto e delle piscine risulta già da tempo coperto ed immediatamente attivabile con fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra fin dentro casa) con velocità sicure, stabili ed effettive fino a 300 Mbit/s in download e 100 Mbit/s in upload; un primo step, questo, visto che entro la fine del 2021 è già previsto l’upgrade migliorativo della linea che arriverà fino alla super velocità di 1 Gbit/s, al pari delle connessioni disponibili nelle più grandi metropoli italiane.

Per quanto riguarda invece il quartiere “dei fiumi”, delimitato da via Fossamana e via Ghisiolo, e che comprende, fra le altre, le vie Sarca, Mincio, Chiese e Ticino, in questi giorni sono in partenza i lavori di scavo e posa della nuova infrastruttura in vera fibra ottica di tipo FTTH, che offrirà accesso al web con velocità fino a 1 Gigabit/s.

«In questo quartiere purtroppo le infrastrutture della storica rete in rame risalente al monopolio sono veramente deficitarie – spiega il Direttore generale di Mynet, Giovanni Zorzoni; – come in tante altre zone dove questo accade, Mynet fa fronte al problema con investimenti propri realizzando reti in vera fibra ottica fino all’interno degli edifici per eliminare problemi di velocità o eventuali guasti».

L’azienda 100% mantovana si è occupata con la massima urgenza ad erogare il servizio in primis al polo scolastico per consentire tempestivamente a docenti e studenti di proseguire con la didattica a distanza eliminando i colli di bottiglia che si determinavano con le reti tradizionali. Dal prossimo 20 febbraio verranno realizzati i primi interventi lato strada e, di conseguenza, i primi allacciamenti.

Per lanciare il servizio, Mynet ha elaborato una offerta esclusiva riservata ai residenti: ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero diretto tel. 0376 22 22 00 oppure via mail all’indirizzo home@mynet.it