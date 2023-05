Calcio Promozione – Jacopetti: “San Lazzaro, niente calcoli. Battiamo la Voluntas e festeggiamo”

Mantova Con la vittoria sul Borgosatollo, il San Lazzaro ha compiuto un passo gigantesco nella corsa salvezza. Domani farà visita alla Voluntas, praticamente spacciata, e il destino è tutto nelle sue mani: con 3 punti la salvezza sarebbe matematica, ma i biancazzurri potrebbero farcela anche perdendo nel caso in cui la Gove non vinca sul campo della Vighenzi (o anche se il Marmirolo perde con l’Ome). «A Montichiari sarà una partita complicatissima – avverte mister Michele Jacopetti – loro possono sperare di salvarsi solo vincendo, sarà una vera battaglia. Dovremo essere bravi e attenti a non perdere la concentrazione e rimanere sul pezzo come le ultime settimane. Se pensassimo di essere salvi, sarebbe un errore fatale. Per fortuna abbiamo recuperato Delfini e questo ci darà sicuramente una spinta in più».

«Col Borgosatollo abbiamo giocato una buona partita – dice ancora Jacopetti – devo fare i complimenti ai mie ragazzi perché sono stati bravi a segnare subito per poi controllare saggiamente. Nella ripresa Ghirardini ha messo al sicuro la vittoria e così abbiamo dato continuità ai buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo». Il San Lazzaro ha ritrovato brillantezza in questo rush finale e riscattato un girone di ritorno piuttosto negativo. «Ci siamo ripresi e stiamo giocando bene. Meritavamo di più con l’Orceana e a quest’ora non avremmo dovuto fare calcoli. Ma il destino è tutto nelle nostre mani. Ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati bravi a trovare fiducia nelle prestazioni; sicuramente anche lo stesso modulo, senza variazioni, ha influito sulla crescita della squadra. Abbiamo trovato il bandolo della matassa e riusciamo ad essere più sereni, fiduciosi e tranquilli. Domenica serve l’ultimo step – conclude Jacopetti – e poi potremo festeggiare. Dobbiamo giocare senza pensare ai risultati delle altre squadre».