MOGLIA Una 27enne è ricoverata al Poma dopo essere uscita di strada con la propria vettura in via Tullie a Moglia per cause ancora da accertare. Le condizioni della donna sono serie. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Suzzara che ha messo in sicurezza il luogo dell’incidente, i Carabinieri di Suzzara ed il Soccorso Azzurro.