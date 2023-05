Mantova stringe un patto anti-nutrie con Borgo Virgilio

MANTOVA Zero tolleranza per il castorino d’acqua del capoluogo. Era di qualche settimana fa la notizia dello stanziamento di oltre 20.000 euro, provenienti dall’avanzo amministrativo, per il piano nutrie. Ora il Comune di Mantova ha deciso di intraprendere gli interventi per il contenimento ed eradicazione della nutria sul territorio comunale, in accordo con il Parco del Mincio e i comuni limitrofi.

La giunta si affiderà all’esperienza dell’Associazione nazionale libera caccia (Anlc), che già ha operato con successo a Borgo Virgilio. L’associazione, sezione di Borgo Virgilio coordinata da Massimo Belletti, metterà in atto diverse azioni in sede operativa. In particolare, essa si impegna per dotarsi in proprio di ogni attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio oggetto della convenzione, oltre che eseguire le operazioni di cattura e il successivo abbattimento secondo le prescrizioni contenute nel Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria vigente in provincia di Mantova (o altro documento o protocollo approvato dal Comune di Mantova).

Le gabbie verranno posizionate nel territorio comunale all’interno delle aree non vietate dalla normativa regionale e provinciale. Nel medio periodo, l’associazione si impegna a presentare trimestralmente (o a semplice richiesta del Comune di Mantova) la rendicontazione delle nutrie conferite allo smaltimento, oltre che presentare almeno semestralmente al Comune di Mantova la programmazione delle aree e della modalità di cattura.

Trovato l’accordo anche per recepire le modifiche organizzative relative all’esecuzione delle catture che potranno essere richieste dal Comune di Mantova durante la durata della presente convenzione. A fronte dell’impegno fornito, il Comune capoluogo corrisponderà alla sezione di Borgo Virgilio dell’Anlc un contributo una tantum per le spese di attivazione del servizio pari a 3.000 euro, oltre che garantire la somma di 7 euro (compresi di ogni ulteriore onere) per ogni nutria catturata e consegnata allo smaltimento.

«Come mi ero impegnato a fare con le associazioni agricole e a seguito del recupero della balneabilità del lago Superiore – illustra l’assessore all’ambiente Andrea Murari – abbiamo attivato il contenimento delle nutrie anche per il Comune di Mantova». E prosegue: «Mi sono confrontato con il Comune di Borgo Virgilio, in particolare con il sindaco Aporti, che ha ottenuto risultati significativi nel contenimento, e abbiamo deciso di affidarci anche noi agli stessi operatori. Stiamo studiando anche un’apposita convenzione per l’utilizzo di spazi comuni. Le risorse sono impegnate e già dalle prossime settimane l’associazione sarà operativa sul territorio di Mantova».

«Gli animali non conoscono i confini amministrativi dei diversi comuni – aggiunge il sindaco virgiliano Francesco Aporti –, pertanto è strategico, per effettuare una eradicazione diffusa, che comuni confinanti collaborino nell’ottica di una ricerca di risultati concreti e senza distinzioni di parte».