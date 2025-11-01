Via Gombrich, le strisce bianche presto diventeranno blu

Da strisce bianche a strisce blu. Le aree di sosta a pagamento si allargano anche in fiera Catena con un provvedimento approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. Le aree oggetto della delibera saranno quelle di via Gombrich che vanno al seguito della precedente delibera del 2021, con la relativa definizione delle zone a tariffazione differenziata, ma con esclusione dall’elenco delle strade soggette al pagamento della sosta dell’area di parcheggio antistante il civico 5 di via Gombrich, in quanto allora privata e non soggetta ad uso pubblico.

Tale area, essendo stata acquisita successivamente al demanio del Comune di Mantova rimette in discussione la questione dei parcheggi, ed essendo pertanto divenuta area pubblica, non sussistono più a detta della giunta di via Roma i motivi per ritenerla esclusa dall’elenco delle strade soggette al pagamento della sosta nel quartiere Fiera Catena. Del cambiamento si occuperà Aster nei prossimi giorni.