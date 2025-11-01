Calcio – Il “derby week” di Castiglione-Castellana

Mantova Castiglione e Castellana tornano a sfidarsi in un fine settimana dal sapore speciale. È infatti un vero e proprio “derby week” quello che sta per andare in scena, con ben tre confronti tra le due società dell’Alto Mantovano che negli ultimi anni si sono contese non solo il primato dilettantistico del territorio, ma anche la palma di seconda forza cittadina dietro il Mantova. Un intreccio di storie e rivalità che da tempo rende questo confronto uno dei più attesi e sentiti del panorama provinciale. Il primo atto va in scena oggi pomeriggio (ore 15) al “Don Aldo” di Castel Goffredo, teatro del derby Juniores Regionale Élite. Le due formazioni giovanili arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 12 punti, pronte a darsi battaglia in un confronto che promette spettacolo. È la sfida tra due settori giovanili che da anni investono su ragazzi del territorio, con l’obiettivo di costruire il futuro delle rispettive prime squadre. Ma il clou del weekend è fissato per domani, quando allo stadio “Lusetti” di Castiglione (fischio d’inizio alle 14.30) andrà in scena il derby di Eccellenza, appuntamento che da solo vale l’intero turno di campionato. I mastini di Sergio Volpi arrivano al match con il morale risollevato dopo il primo successo stagionale, ottenuto a Padenghe contro il Bsv Garda, frutto di una prova solida e di una ritrovata compattezza di squadra. Il tecnico rossoblù ha chiesto ai suoi di proseguire su questa strada, consapevole che una vittoria nel derby avrebbe un valore doppio, non solo per la classifica ma anche per l’entusiasmo dell’ambiente. Dall’altra parte, la Castellana di Fabio Raineri è pronta a difendere l’orgoglio biancazzurro. Dopo un avvio di stagione brillante, con risultati convincenti e prestazioni di spessore, i goffredesi hanno rallentato la marcia nelle ultime settimane, non centrando il successo nelle ultime tre gare (l’ultima, in casa, chiusa sull’1-1 contro il Castelleone). Raineri sa però che le motivazioni non mancheranno: il derby è la partita che ogni giocatore sogna di vincere, quella che può rilanciare slancio e fiducia. La rivalità sportiva tra le due società affonda le radici in un passato ricco di incroci e sfide memorabili, disputate in stadi sempre gremiti e in un clima di grande tifo ma anche di rispetto reciproco. Il lungo weekend in salsa rossoblù e biancazzurra si chiuderà lunedì sera, ancora al “Don Aldo” (ore 19), con l’inedito “monday night” del campionato Allievi Regionali Under 16. Anche in questo caso, l’attesa è alta: sarà l’ultimo capitolo di una tre giorni che promette emozioni, rivalità e tanto calcio vero. Tre partite, un’unica storia: quella di due società che continuano, stagione dopo stagione, a tenere viva la tradizione del derby più sentito del calcio mantovano.