Week-end tra i fiori: il 26 e 27 aprile torna Mantova Fiorita

MANTOVA Tornano a fiorire le strade e le piazze di Mantova con Mantova Fiorita 2025, l’evento che ogni anno regala alla città un tripudio di bellezza, creatività e natura. Il 26 e il 27 Aprile, il centro storico di Mantova si trasforma in un giardino a cielo aperto, accogliendo residenti, turisti e appassionati di giardinaggio in un’atmosfera unica.

Mantova Fiorita celebra il connubio tra arte e natura, offrendo un programma ricco di iniziative che spaziano da esposizioni di fiori rari e pregiati a laboratori di giardinaggio, passando per conferenze e incontri con esperti del settore, il tutto in una delle città più ricche dal punto di vista storico, artistico e architettonico: le vie principali e le piazze più iconiche della città si arricchiranno infatti di installazioni floreali, realizzate dai migliori florovivaisti e artisti locali, che trasformeranno Mantova in un palcoscenico naturale senza pari.

In questa edizione sarà dato spazio al tema della sostenibilità, con prodotti artigianali dal tessile alle ceramiche legati al tema naturale e green ed aziende agricole con prodotti derivati dalla terra, che saranno ospitati in Piazza Sordello, dove troveranno posto anche i laboratori didattici ed esperienziali, l’area giochi antichi e i workshop creativi, dedicati a bambini ed adulti. In particolare, i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di originali mandala a tema oppure imparare a creare romantiche coroncine di fiori piuttosto che il proprio terrarium, mentre i bambini che vorranno approcciarsi al coinvolgente mondo del giardinaggio potranno prendere parte al laboratorio che insegnerà loro a piantare le diverse piantine.

Novità di questa edizione sarà l’opera appositamente realizzata dall’artista Daniel Bund, designer famoso, tra le tante iniziative, per aver disegnato una speciale collezione di peluche del celebre brand Trudi; la sua passione per il disegno e per il mondo dei cartoon ha reso le opere di Bund inconfondibili per stile e tecnica, creando uno stile originale che ne è la ferma firma artistica. Sarà presentata l’installazione FloraBund, un giardino onirico di 2×2 metri realizzato nella tecnica mista che unisce la pittura alla scultura, con centinaia di fiori uno diverso dall’altro cui saranno applicati altri fiori materici e tridimensionali creati con materiali differenti, il tutto contraddistinto dall’inimitabile “stile Bund”.

Tornano anche le stupefacenti installazioni botaniche: grande attesa per la carrozza trainata da cavalli completamente realizzata secondo i dettami dell’arte topiaria da Geo Green e che sarà esposta in Piazza Broletto, i maestosi olivi secolari di Vivaio Orlandelli in Piazza Sordello e l’instagrammabile set fotografico totalmente floreale ricreato davanti alla Rotonda di San Lorenzo da Benedetta de I Fiori di San Lorenzo.

Tra le vie e le piazze del centro, protagonisti assoluti saranno soprattutto le piante e i fiori tipicamente primaverili, tra tutte le rose nelle loro diverse e meravigliose specie di tutti i colori, e le profumate orchidee, ma anche le ortensie perfette per abbellire giardini e terrazzi, le nemesie con i loro vivaci fiori e ancora tulipani, azalee, begonie e gardenie. Ad annunciare l’arrivo della bella stagione, immancabili i crocus, che con i loro fiori sono il segno della primavera che inizia. Chi ama le succulente piante grasse, molto scenografiche e di gran tendenza, ne troverà una vasta scelta in fiore, mentre chi approfitterà di questa occasione per far scorta di piante aromatiche per la cucina e per il benessere non resterà deluso: rosmarino, lavanda, salvia e tante altre profumeranno le strade di Mantova con le loro inconfondibili fragranze.

In Piazza Sordello in arrivo 70 scenografiche e coloratissime auto d’epoca portate per l’occasione dall’associazione mantovana Club Sinc-Sent: le vetture per l’occasione verranno letteralmente vestite a festa, con addobbi e decorazioni completamente realizzate con fiori e piante vere.

Mantova Fiorita non sarà solo vivaismo e floricoltura, ma anche musica ed intrattenimento con la performance Sabato di Tao, musicista e cantautore che si esibirà sul suo Love Bugs, un originale pullmino Wolkswagen anni 70, naturalmente allestito a tema floreale; domenica gran finale con BrassatoDrum, scanzonato e stradaiolo, pronto a far ballare il centro di Mantova con i suoi ritmi brassati al sapor di bossa, rumba, blues, swing, ska e funky.

Per vivere tutte le atmosfere della primavera e passare un finesettimana all’insegna dei colori, dei profumi, ma anche della musica e del divertimento, l’appuntamento da non perdere è con Mantova Fiorita, sabato 26 e domenica 27 Aprile in centro storico a Mantova.

La manifestazione è promossa da CNA Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova e porta la firma organizzatrice di SGP Grandi Eventi.