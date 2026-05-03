I 60 anni della Casa del Sole: a Casa del Rigoletto la mostra di Elisa Bianchi Testoni

MANTOVA Fino al 24 maggio la Casa del Rigoletto si trasforma in un palcoscenico di “magie quotidiane”. In occasione del sessantesimo anniversario di Casa del Sole Onlus, l’Associazione Topis Aps presenta “Est – Dove sorge il Sole”, una mostra fotografica di Elisa Bianchi Testoni, con la curatela di Marco Brioni e Fabio Moscatelli.

La rassegna, – come raccontato dall’autrice – non pone al centro la componente assistenziale della struttura medico pedagogica o la stessa disabilità, bensì le persone e i legami umani che tra loro si creano. Dando origine a situazioni di straordinaria quotidianità. Casa del Sole è in questo modo illustrata proprio come un ambiente intimo e accogliente. Che pullula di vita. Il progetto è frutto di due anni di lavoro e di studio. Che hanno ora consentito questa singolare narrazione e un allestimento in grado di riportare l’immersione sensoriale di Casa del Sole.

Donando un punto di vista alternativo sul lavoro e l’attività svolta nella struttura educativa di Curtatone, come posto in evidenza dal presidente di Casa del Sole Onlus Emanuele Torelli.

L’iniziativa nasce dalla volontà di scardinare i pregiudizi legati alla disabilità attraverso la ricerca estetica.

La mostra adotta soluzioni d’avanguardia per l’accessibilità: didascalie in Caa, in collaborazione con Micamera, grazie alla quale parte del percorso è corredato da didascalie in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Qr Code e Video: tramite smartphone, è possibile accedere a brevi video-interviste ai protagonisti, dando voce e movimento alle immagini statiche.

In appendice alla mostra, sono esposti i progetti vincitori delle letture 2025 di Non c’è limite al limite, manifestazione di fotografia e inclusione curata dall’Associazione Topis Aps. I lavori esposti sono “Off Stage” di Elena Prola (Premio Portfolio) e “200 passi nella polvere” di Lidia Mingotti (Premio Fanzine).

L’ingresso alla mostra è libero.

Contatti: Associazione Topis Aps info@limitemantova.it; Ufficio Stampa Casa del Sole ufficiostampa@casadelsole.org.