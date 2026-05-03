Ducale e Diocesano arricchiscono le collezioni

MANTOVA Una donazione preziosa quella delle nove mattonelle provenienti dall’appartamento vedovile di Isabella d’Este, giunta a Palazzo Ducale grazie alla generosità di Umberto Ballerini e ieri presentata al pubblico nell’Atrio degli Arcieri. Nella stessa occasione anche una collezione di argenti delle botteghe mantovane del Settecento è stata donata, sempre da Ballerini e dalla sua famiglia, al Museo Diocesano, andando ad arricchire la collezione già presente nella struttura con rari pezzi realizzati nel territorio locale (con tanto di punzonatura) e di utilizzo civile, come posto in evidenza dal direttore del Museo don Stefano Savoia.

Il dottor Umberto Ballerini ha donato, a nome suo e di sua sorella Taide, scomparsa nel 2023, nove elementi della pavimentazione originaria, in maiolica, dello Studiolo di Isabella d’Este in Corte Vecchia. Isabella d’Este ordinò questa pavimentazione a Pesaro o a Urbino, probabilmente intorno al 1520, quando decise di trasferire il suo appartamento dal castello di San Giorgio, anche se alcuni studiosi, come John Valentine Granville Mallet, non escludono una datazione anteriore e una collocazione del pavimento in un ambiente isabelliano in Castello, prima che la marchesa, rimasta vedova nel 1519, si trasferisse in Corte Vecchia, portando con sé le mattonelle. Isabella aveva ordinato pavimenti in maiolica per finalità pratiche ed estetiche. “Le maioliche pavimentali dello Studiolo di Isabella d’Este – commenta il direttore di Palazzo Ducale Stefano L’Occaso – sono di raffinata bellezza. Esse riflettono il disegno geometrico del soffitto ligneo intagliato e dorato e ci lasciano immaginare la sontuosa ricchezza decorativa di ogni dettaglio di quello spazio, un tempo ornato dalle tele di Mantegna, Perugino e Costa, ora al Louvre. Sono opere la cui manifattura è contesa tra Pesaro e Urbino e che furono disegnate appositamente per la marchesa di Mantova. Il generoso dono di Ballerini fa nascere il desiderio – coltivato e abbandonato negli anni trenta del Novecento – di tentare di riposizionare parte del pavimento nel sito originale e, di conseguenza, rivedere l’allestimento di quel delicato e preziosissimo spazio, destinato a nuovi interventi di recupero nel corso del 2027.”

Ballerini, inoltre, ha donato al Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” una collezione di argenti mantovani, con bolli di garanzia pubblica del territorio (il Sacro Vaso) e dell’arte (Sic) della seconda metà del XVIII secolo.

“Il munifico gesto dell’antiquario Ballerini – ha spiegato don Stefano Savoia – consentirà ai visitatori del Museo Diocesano di ammirare alcuni rari esemplari di argenteria mantovana ad uso profano, espressione del raffinato gusto aristocratico e della perizia tecnica raggiunta da due delle più importanti famiglie di argentieri del territorio, i Bellavite e i Bosio, attive per più generazioni in città.”

Alla presentazione ha preso parte anche il curatore Augusto Morari.